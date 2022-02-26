Опубликовано расписание дополнительных поездов «Москва-Волгоград»





В связи с высоким спросом на пассажирские перевозки холдингом «РЖД» назначены дополнительные поезда, курсирующие между Астраханью, Волгоградом и Москвой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.



Расписание дополнительных поездов:



Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».

Напомним, ранее сообщалось, что из волгоградского аэропорта за два дня были отменены десятки авиарейсов, в том числе и в направлении столицы.



- № 1/2 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 27 февраля, из Москвы (Павелецкий вокзал) – 28 февраля;- № 15/16 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 26 и 28 февраля, из Москвы (Павелецкий вокзал) – 27 февраля и 1 марта, а также поезд № 212/211 Москва – Волгоград отправлением из Москвы 26 февраля и прибытием в Волгоград 27 февраля;- № 5/6 Астрахань – Москва отправлением из Астрахани 27 февраля, из Москвы (Павелецкий вокзал) – 26 и 28 февраля.Продажа билетов открыта. Цены зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.