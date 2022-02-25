Обращение главы ВТБ Андрея Костина

Экономика 25.02.2022 15:20 Новости компаний
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25.02.2022 15:20 Новости компаний
Уважаемые клиенты, партнеры и акционеры Банка ВТБ!
Дорогие друзья!
Я нечасто обращаюсь к вам напрямую: хорошие вести от банка не требуют дополнительной поддержки от его руководителя. Но уже второй раз за последние годы жизнь дает мне повод лично рассказать вам о том, что мы делаем, чтобы защитить ваши интересы.
В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает всё для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим.
Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности. Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору.
Еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая, безусловно, банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. За минувшие годы мы научились жить и действовать в условиях постоянного санкционного давления. Мы знаем, что должны делать, и уже приступили к реализации намеченного плана. Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь.
С уважением,
Андрей Костин,
Президент – председатель правления ПАО Банк ВТБ
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