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Проливные дожди накроют Волгоградскую область в эти выходные

Полезно знать 25.02.2022 20:19
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25.02.2022 20:19


Дождь с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской области в эту субботу, 26 февраля.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз волгоградских синоптиков, ночь с 25 на 26 февраля пройдет без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Всю ночь температура воздуха в Волгограде и области будет колебаться от -1 до +4 градусов.

Однако утром и днем погода измениться. С утра и до вечера в Волгоградской области прогнозируется небольшие и умеренные осадки в виде дождя.  В отдельных районах туман. Днем ожидается ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. При этом температура воздуха поднимется до +10 градусов тепла.



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