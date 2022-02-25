Проливные дожди накроют Волгоградскую область в эти выходные

Полезно знать 25.02.2022 20:19
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25.02.2022 20:19
Дождь с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской области в эту субботу, 26 февраля.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз волгоградских синоптиков, ночь с 25 на 26 февраля пройдет без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Всю ночь температура воздуха в Волгограде и области будет колебаться от -1 до +4 градусов.
Однако утром и днем погода измениться. С утра и до вечера в Волгоградской области прогнозируется небольшие и умеренные осадки в виде дождя. В отдельных районах туман. Днем ожидается ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. При этом температура воздуха поднимется до +10 градусов тепла.
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