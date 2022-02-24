Волгоградец избежал тюрьмы за наркотики с помощью благотворительности

Расследования 24.02.2022 10:42
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24.02.2022 10:42
Благотворительность и публичные извинения помогли избежать уголовного наказания жителю Волгограда по делу о наркотиках. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, подсудимому назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Такое наказание, как отмечается, суд посчитал возможным, так как мужчина предпринял меры, направленные на заглаживание причинного преступлением вреда. Он добровольно пожертвовал 32 тысячи рублей «Волжскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Деньги пошли на приобретение радиомикрофонов и книжной продукции. Также мужчина в публичной форме принес свои извинения в газете.
Фигурант уголовного дела обвинялся по ч. 1 ст. 228 УК РФ - незаконное хранение, изготовление, распространение и перевозка наркотического средства без цели сбыта. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Отмечается, что ранее не судимый Кузнецов полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления и сотрудничал с органом следствия. Также он сообщил неизвестные ранее обстоятельства о времени и месте обнаружения наркотического средства, на основе которых ему было предъявлено обвинение. Озвученная следствию информация позволила обнаружить и изъять из незаконного оборота наркотики, о которых ранее не было известно.
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