Стали известны подробности гибели рабочего в Волжском









Следователи СО по г. Волжскому СУ СКР по Волгоградской области продолжают разбираться в деталях трагического инцидента , произошедшего 22 февраля на территории промзоны в городе-спутнике. Как стало известно ИА «Высота 102» к настоящему моменту, 40-летний рабочий рухнул вниз с высоты 28 метров, находясь на крыше строения местного предприятия. При падении мужчина получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Старший помощник руководителя СУ СКР региона Дарья Буянова рассказала, что накануне рабочий разбирал крышу заводского помещения.

– Находясь на высоте 28 метров, не используя какие-либо страховочные ремни, предназначенные для работы на высоте, он при помощи троса решил поднять металлическую лестницу, однако не удержал равновесие и сорвался вниз, упав на грунтовое покрытие, – пояснила Буянова.

По факту гибели рабочего сейчас продолжается процессуальная проверка, в результате которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.



