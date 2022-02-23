Стали известны подробности гибели рабочего в Волжском

Происшествия 23.02.2022 14:04
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23.02.2022 14:04
Следователи СО по г. Волжскому СУ СКР по Волгоградской области продолжают разбираться в деталях трагического инцидента, произошедшего 22 февраля на территории промзоны в городе-спутнике. Как стало известно ИА «Высота 102» к настоящему моменту, 40-летний рабочий рухнул вниз с высоты 28 метров, находясь на крыше строения местного предприятия. При падении мужчина получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.
Старший помощник руководителя СУ СКР региона Дарья Буянова рассказала, что накануне рабочий разбирал крышу заводского помещения.
– Находясь на высоте 28 метров, не используя какие-либо страховочные ремни, предназначенные для работы на высоте, он при помощи троса решил поднять металлическую лестницу, однако не удержал равновесие и сорвался вниз, упав на грунтовое покрытие, – пояснила Буянова.
По факту гибели рабочего сейчас продолжается процессуальная проверка, в результате которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
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