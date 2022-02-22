Посетителей ТРК в Волгограде эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Посетителей кинотеатра в ТРК «Парк Хаус» в Дзержинском районе Волгограда эвакуировали из-за подозрения о пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в одном из кинозалов зрители почувствовали запах гари и сообщили об этом администрации кинотеатра. Работники заведения незамедлительно вывели людей из залов и отключили аппаратуру. Оперативно на место прибыли сотрудники МЧС.

В администрации кинотеатра информагентству опровергли информацию о возгорании и заявили, что тревога оказалась ложной. Все кинопоказы отменены. В настоящее время помещения обследуют специалисты, возгорания и задымления нет, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.