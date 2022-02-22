В Волгограде 22 февраля дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных Республик, посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Экскурсоводы рассказали беженцам о жестокой бомбардировке Сталинграда и героическом подвиге советских солдат.

Идею посетить главную высоту России и музей-панораму, озвученную главой Волгограда Владимиром Марченко, беженцы из мятежных республик восприняли с большим воодушевлением. Однако на деле для многих из них визит на Мамаев курган и знакомство с фондом музея оказались новым испытанием. Внимательно слушая рассказы экскурсоводов, люди, покинувшие свои дома, мысленно возвращались туда, откуда бежали.





В сопровождении полиции автобусы с детьми и их родителями направились сегодня на Мамаев курган. По книгам и сюжетам ТВ школьники из ЛНР и ДНР, конечно, были знакомы со скульптурой, но все без исключения признали – такого масштаба никто из них не ожидал.

- Я видела «Родину-мать» только по телевизору, но не представляла, что она настолько большая, - признается Алла Григорьева из Луганска. – Честно говоря, от увиденного захватывает дух.





После визита на Мамаев курган беженцам устроили прогулку по Центральному парку культуры и отдыха. Здесь ребята могли посетить аттракционы, а затем оценили великолепие города, прокатившись на 40-метровом колесе обозрения.

В музее-панораме «Сталинградская битва» эмоции над бежавшими от войны людьми снова взяли верх. Слушая рассказы экскурсовода о героическом прошло города и подвиге советских солдат, беженцы, с их слов, мысленно возвращались домой – в своим неспокойные республики.









- Очень тяжело смотреть на экспонаты и слушать про судьбы людей, понимая, что на родной земле происходят такие же события, - едва сдерживая слезы говорит мать двоих детей Елена Чишина из Донецка. - Мы оставили родной дом, не зная будущего. Это страшнее всего. Хочется, чтобы все поскорее закончилось, и мы смогли вернуться домой.





И все же, признались по итогам насыщенного дня беженцы, знакомство с историей Волгограда сегодня так или иначе помогло им отвлечься от личных тягот.

- Спасибо большое за такую экскурсию. Это очень помогает отвлечься от всего произошедшего. Дети хоть отвлеклись и снова счастливы, - говорили, прощаясь с сотрудниками музея, беженцы.



















