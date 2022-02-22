Общество

Мэрия Волгограда озвучила предсказуемые итоги голосования по благоустройству

Общество 22.02.2022 15:42
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22.02.2022 15:42


В Волгограде подвели итоги предварительных онлайн-обсуждений по выбору территорий, которые городская власть обязалась благоустроить в 2023 году. Сенсации не случилось: говоря о недостаточном благоустройстве на окраинах города, волгоградцы, тем не менее, единодушно выбрали парки и скверы, благоустройство в которых уже проводилось и будет продолжено в новом году.  

Напомним, процесс публичного отбора общественных пространств для благоустройства в 2023 году стартовал 2 февраля и завершился 20 февраля. Волгоградцы проголосовали почти 16 тысяч раз, выбрав в итоге 7 пространств:

 

  • территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта» в Красноармейском районе
  • бульварная зона по ул. Казахской (в границах ул. Новосибирская – пр. Университетский) в Советском районе (2-й этап)
  • пешеходные зоны по ул. Коммунистической, ул. им. В.И.Ленина вдоль Комсомольского сада в Центральном районе
  • территория Набережной 62-й Армии от ресторана «Маяк» до Нулевой рокадной магистрали в Центральном районе (2 этап)
  • сквер Сурский в Центральном районе
  • бульварная зона на ул. им. Г. Титова в Краснооктябрьском районе (3 этап)
  • пешеходная зона по ул. им. Ф.Э. Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) в Тракторозаводском районе (3-й этап, 2-я очередь).

 

Как видим, заметным дебютантом в этом списке стал только Сурский сквер – и то, по всей видимости, из-за широкого общественного резонанса, а вот, к примеру, судьба той же улицы 7-й Гвардейской с ее многострадальной зеленой зоной так и не определена.

Теперь волгоградцам предстоит определить очередность проведения благоустроительных работ на этих территориях. Следующий этап голосования начнется 15 апреля и продлится до 30 мая включительно.

 

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