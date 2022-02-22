Общество 22.02.2022 13:58
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22.02.2022 13:58
Росводресурсы установили режим работы Волгоградского гидроузла с 21 февраля по 20 марта 2022 года со средними за период сбросными расходами 5300 - 5600 м³/с. Ранее они составляли 4700 - 4800 м³/с, при минимальном среднесуточном расходе 4600 м³/с, пояснили в пресс-службе Волжской ГЭС.
Как сообщало ИА «Высота 102», на днях в Росводресурсах озвучили прогноз предстоящего паводка с учетом притока на Волжско-Камском каскаде, превышающем норму. Высокая наполняемость водохранилищ каскада связана с обильными снежными осадками, которые наблюдались зимой.
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