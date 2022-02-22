Медики рассказали о состоянии попавшего под электричку 17-летнего волгоградца

Общество 22.02.2022 12:30
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22.02.2022 12:30
Состояние 17-летнего подростка, который 18 февраля попал под электричку, остается стабильно тяжелым. Однако, как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, зафиксирована незначительная положительная динамика. Юноша по-прежнему в реанимации, врачи делают все, чтобы спасти его жизнь.
Напомним, трагедия произошла в прошлую пятницу на железнодорожной платформе «Мамаев курган». Молодой человек шел между двумя ветками железнодорожных путей, когда к платформе одновременно подходили навстречу друг другу две электрички. Машинисты включили сигналы оповещения, одна из электричек применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Подросток получил сильнейший удар многотонной махиной и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По некоторым данным, молодой человек не слышал сигнала приближающегося из-за спины электропоезда из-за того, что был в наушниках.
Проверку по факту травмирования волгоградца проводит транспортная полиция.
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