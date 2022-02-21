Происшествия

В центре Волгограда потушили офис в многоэтажке

Происшествия 21.02.2022 18:29
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21.02.2022 18:29


Сегодня в многоквартирном доме на улице Кубанской в Центральном районе Волгограда тушили пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, возгорание на первом этаже высотного кирпичного дома поступило в оперативные службы в 17:00. К месту происшествия прибыли сотрудники 3-ей пожарной части. Выяснилось, что на первом этаже, где расположены офисы различных организаций, горит утеплитель и вещи б/у на площади 12 кв.м. Пожарные ликвидировали возгорание за 41 минуту. Погибших и пострадавших нет. Очевидцы в социальных сетях делятся видео с пожара, предполагая, что возгорание могло произойти в офисе нотариусов. 
Скриншот из видео Игоря Захарова, Вконтакте.

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