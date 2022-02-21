Избившему до смерти собственную мать волгоградцу грозит до 15 лет





В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Дзержинского района, который обвиняется в смерти собственной матери, скончавшейся от побоев. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 30 ноября 2021 года. Мужчина повздорил со своей матерью, после чего стал избивать 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка умерла. После этого мужчина продолжил пить. Полицейских вызвали соседи, которые услышали предсмертные крики женщины.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено, злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Негодяю грозит до 15 лет лишения свободы.