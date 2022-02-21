Избившему до смерти собственную мать волгоградцу грозит до 15 лет

Расследования 21.02.2022 12:24
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21.02.2022 12:24
В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Дзержинского района, который обвиняется в смерти собственной матери, скончавшейся от побоев. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 30 ноября 2021 года. Мужчина повздорил со своей матерью, после чего стал избивать 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка умерла. После этого мужчина продолжил пить. Полицейских вызвали соседи, которые услышали предсмертные крики женщины.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, злоумышленнику предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Негодяю грозит до 15 лет лишения свободы.
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