Билайн предложил волгоградцам Samsung Galaxy с выгодой до 40%

Телеком 21.02.2022 12:53 Реклама
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21.02.2022 12:53 Реклама
В Волгоградской области и других регионах билайн запустил выгодное предложение — в интернет-магазине и розничной сети оператора стартовала акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy». В рамках этой акции клиенты билайн получат возможность приобрести смартфоны Samsung Galaxy по выгодной цене в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами/услугами.
В состав акционного комплекта входят:
• смартфон со скидкой;
• опция «Бонусные рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев (в зависимости от модели смартфона);
• дополнительные товары — аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сроком на 12 месяцев в сервисе билайн тв (12+)*.
• для новых абонентов SIM-карта билайна с тарифом, участвующем в акции, а для действующих абонентов — переход на такой тариф.
В акции представлены смартфоны Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A22, Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A03, Galaxy Z Fold3, Galaxy A22s 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A02, Galaxy M52, Galaxy A03 Core, Galaxy M22, Galaxy M32 с различными объемами памяти.
Например, в акционный комплект вместе с Samsung Galaxy A52 объемом 256 GB входят опция «9 000 рублей на связь» и дополнительные товары/услуги стоимостью 4 950 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 45 990 рублей (вне акции) до 31 990 рублей.
Согласно данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика», лидером среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети билайн на данный момент, является Samsung. Самыми популярными моделями в России являются: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A12.
Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» проводится с 7 февраля 2022 года по 8 марта 2022 года.
Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях, тарифах, стоимости комплектов и их составе доступна на сайте.
* приобретение подписки возможно только при покупке в собственных офисах. Для заказов в интернет-магазине предусмотрен установленный правилами состав комплекта.
С 07.02.2022 по 08.03.2022 участвующие в акции смартфоны Samsung Galaxy со скидкой при покупке с опцией «Рубли на связь по акции» и доп. товарами/услугами для ряда тарифов в собств. офисах и интернет-магазине билайн. Кол-во ограничено. Организатор: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.
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