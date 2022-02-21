Экономика

ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса

Экономика 21.02.2022 10:09 Новости компаний
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21.02.2022 10:09 Новости компаний


По итогам 2021 года число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросло на 35%. Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 трлн рублей. Портфель привлеченных средств за год вырос до 2 трлн рублей – на 14%.
-ВТБ продолжает наращивать число активных клиентов среднего и малого бизнеса в рамках стратегической цели – миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года. В прошедшем году мы показали рекордный для себя результат по привлечению клиентов в этом сегменте на фоне уверенного роста других ключевых показателей. Он во многом обеспечен масштабной работой по развитию и цифровизации продуктов и сервисов, перезапуску дистанционных каналов продаж и обеспечению омниканального обслуживания, повышению доступности кредитных продуктов для малого бизнеса и предпринимательства. В рамках программы цифровой трансформации за последние два года мы запустили более 500 ключевых поставок, что обеспечило нам лидерство по многим продуктовым направлениям, − комментирует Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
В общем объеме кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ лидируют предприятия строительной отрасли (22%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (21%), торговли (20%). В 2021 году банк запустил новые цифровые кредитные продукты в расчете на потребности разных сфер бизнеса, в том числе предодобренные кредиты для ИП, которые еще не являются клиентами банка. Объемы онлайн-кредитования только во втором полугодии 2021 года выросли в 3,5 раза
- Стратегическим приоритетом для ВТБ оставалось повышение доступности финансирования предприятий СМБ как с использованием собственных продуктовых технологий, так и льготных инструментов господдержки. Сумма кредитных соглашений банка с субъектами малого и среднего предпринимательства по различным госпрограммам сегодня превышает 730 млрд рублей, − отметил Денис Бортников.
Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 26% и составил 400 млрд рублей. ВТБ запустил выдачу электронных банковских гарантий в пользу налоговых органов, а электронные таможенные гарантии стали доступны для предпринимателей и малого бизнеса. Линейка экспресс-гарантий расширилась продуктами для участия в госзакупках и различных коммерческих контрактах.
ВТБ продолжил развитие линейки депозитных продуктов для среднего и малого бизнеса. Более 90% клиентов открывают депозиты в ВТБ дистанционно в интернет-банке и мобильном приложении, а также могут воспользоваться на сайте банка цифровым сервисом подбора инструментов для размещения своих средств.
В 2021 году ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей, в котором представлено более 50 банковских и небанковских продуктов, расширил функциональность мобильного приложения для бизнеса. Клиентам также стала доступна экосистема ВЭД ВТБ для ведения международного бизнеса «под ключ». Расширены возможности для начала предпринимательской деятельности − запущен новый сервис дистанционной регистрации бизнеса, а открытие расчетного счета в банке ускорено до 20 минут. Особое внимание ВТБ уделяет развитию сервисов для самозанятых – зарегистрироваться бесплатно и вести работу в этом статусе клиенты могут с помощью личного кабинета в мобильных банках для юридических и физических лиц.
Также в прошедшем году ВТБ запустил комплексную программу лояльности для предпринимателей, которой сегодня пользуются свыше 300 тысяч клиентов. Продолжилось активное развитие информационно-образовательного портала «Ближе к делу», за год его посетило 400 тысяч пользователей.

 


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