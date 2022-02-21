Семья с детьми отравилась угарным газом в Волгограде

Происшествия 21.02.2022 10:10
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21.02.2022 10:10
Двое взрослых и двое маленьких детей госпитализированы в больницу в Волгограде с отравлением угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, семью доставили в больницу скорой медицинской помощи №25 накануне вечером из многоквартирного дома в Ворошиловском районе. Медики оказывают помощь 50-летнему мужчине, 38-летней женщине и двум несовершеннолетним девочкам 5 и 7 лет. По предварительной информации, угарным газом семья отравилась из-за неисправной газовой колонки. Проводится проверка.
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