Расследования 18.02.2022 11:35
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18.02.2022 11:35
К трем месяцам содержания в дисциплинарной воинской части приговорен военнослужащий по призыву Михаил Саакян за избиение рядового в военном госпитале в Волгограде. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Волгоградский гарнизонный военный суд признал Саакяна виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ч.1 ст. 335 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Следствие и судом установлено, что Саакян, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство перед рядовым, обхватил его руками за шею и произвел удушающий прием. Молодой человек освободился от захвата, но Саакян нанес ему два удара стулом с металлическим каркасом по животу и правому предплечью. Драка произошла 12 сентября 2021 года в период нахождения военнослужащих на стационарном лечении в палате терапевтического отделения военного госпиталя. В результате причиненного насилия рядовому были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков правой боковой поверхности живота и задней поверхности правого предплечья, не повлекших вреда здоровью. Помимо физической боли потерпевший испытал нравственные страдания. Подсудимый признал свою вину.
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