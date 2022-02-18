Январская инфляция в Волгоградской области стала самой низкой в ЮФО





Годовая инфляция в Волгоградской области в январе 2022 года составила 8,07% и стала самой низкой в Южном федеральном округе. Средний уровень инфляции по ЮФО составил 9,10%, по России – 8,73%, сообщили в пресс-службе Волгоградского отделения Центробанка.

Несмотря на то, что годовой прирост цен в Волгоградской области вновь стал самым низким в округе, по сравнению с декабрьским уровнем (7,80%) он ускорился из-за роста цен на общественном транспорте. Инфляция в сфере пассажирских перевозок резко подскочила до 13,24%.

На уровень инфляции в регионе также повлияли перебои в производстве и логистике на общероссийском уровне. По-прежнему сильнее всего дорожает плодоовощная продукция – годовой прирост в январе 2022 года составил 18,13% против 16,39% в декабре 2021 года. Этому способствовал неурожай капусты и увеличение издержек на производство тепличных огурцов. Из-за внедрения маркировки молочной продукции также подорожали сыры и сливочное масло. Вместе с тем, Центробанк отметил удешевление куриных яиц, кур и мясопродуктов.

ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до 5,0-6,0% в 2022 году благодаря проводимой денежно-кредитной политике и к середине 2023 года вернется к целевым 4%.