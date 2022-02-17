Банк «Открытие» предлагает премиальным клиентам сэкономить на сотовой связи до 50%

Экономика 17.02.2022 18:18 Новости компаний
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17.02.2022 18:18 Новости компаний
Банк «Открытие» запустил новую привилегию для клиентов сегмента «Премиум» — доступ к специальным тарифам от МегаФон.
Новый премиальный сервис позволит клиентам «Открытия» экономить на регулярных тратах на мобильную связь и интернет, а также даст возможность получать больше выгоды от сотрудничества с банком. Например, всего за 270 рублей в месяц премиальные клиенты «Открытия» получают 25 ГБ мобильного интернета, 500 минут на звонки и 100 SMS, а за 400 рублей ежемесячно – 50 Гб интернета и увеличенные пакеты минут и SMS по всей России.
Воспользоваться привилегией может любой клиент банка со статусом Премиум и Light Премиум. Подключение доступно как новым, так и действующим клиентам МегаФон.
Помимо специальных условий на сотовую связь премиальные клиенты «Открытия» получают круглосуточную поддержку, профессиональное финансовое консультирование, повышенный кешбэк за все покупки, а также доступ в бизнес-залы аэропортов, расширенную страховку в путешествиях на семью и ряд других привилегий.
Подробная информация о сервисе доступна на сайте банка.
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