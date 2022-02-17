В Волжском элитный внедорожник протаранил «Жигули»





Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Lexus и «ВАЗ-2107» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне на перекрестке улиц Энгельса и Пушкина.

По предварительной информации, 50-летний водитель иномарки не уступил дорогу и совершил столкновение с отечественной легковушкой. В результате ДТП пострадал 80-летний водитель «ВАЗа». Пожилого мужчину госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области