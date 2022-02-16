Полезно знать

Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской области

Полезно знать 16.02.2022 20:49
0
16.02.2022 20:49


Сильный туман и гололед прогнозируют синоптики в Волгоградской области ночью и утром, 17 февраля. Однако уже к полудню жителей региона порадует солнечная и теплая погода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Так, ночью будет дуть южный и юго-восточный ветер 4-9 м/с. До утра температура воздуха прогнозируется -2…-7, местами при прояснении до -15 градусов по Цельсию. Но уже днем на смену холоду придет тепло - в южных районах Волгограда синоптики обещают до 7 градусов тепла. Ветер прогнозируется того же направления скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Осадков в регионе не ожидается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Полезно знать
16.02.2022 17:02
Полезно знать 16.02.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
16.02.2022 16:20
Полезно знать 16.02.2022 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.02.2022 14:21
Полезно знать 16.02.2022 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.02.2022 11:09
Полезно знать 16.02.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
15.02.2022 20:44
Полезно знать 15.02.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
15.02.2022 10:31
Полезно знать 15.02.2022 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 21:16
Полезно знать 14.02.2022 21:16
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 17:49
Полезно знать 14.02.2022 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 16:41
Полезно знать 14.02.2022 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.02.2022 12:33
Полезно знать 14.02.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.02.2022 18:49
Полезно знать 13.02.2022 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.02.2022 07:46
Полезно знать 13.02.2022 07:46
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
11.02.2022 18:46
Полезно знать 11.02.2022 18:46
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
11.02.2022 16:08
Полезно знать 11.02.2022 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.02.2022 11:28
Полезно знать 09.02.2022 11:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:49
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий СтеганцевСмотреть фотографии
19:34
Мэрию Волгограда обязали поставить бетонное ограждение на месте рокового ДТПСмотреть фотографии
19:15
«Всё с нуля»: волгоградские студенты разработали управляемый жестами и взглядом браузерСмотреть фотографии
19:08
Дело о звонке гражданина Турции передали из Москвы в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
18:44
Настоящее чудо: в храме Волгоградской области замироточили иконыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
Росстат обнаружил в денежных доходах волгоградцев скрытую зарплатуСмотреть фотографии
18:00
«Это бизнес. Остальное – лирика»: не все волгоградцы поняли ностальгию по чебурекамСмотреть фотографии
17:50
Приехавший в Волгоград 20-летний москвич умер от коронавирусаСмотреть фотографии
17:46
На фасаде Волгоградстата спешно замазывают дыру на месте упавшей лепниныСмотреть фотографии
17:26
Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:02
Ну и как он, Volkswagen Taos? Откровенный отзыв владельцаСмотреть фотографии
16:29
Владельца двух УК отправили в колонию на 7,5 лет за кражу денег у жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
16:12
«Будь готов»: 100-летие пионерии в Волгоградской области отметят без бюджетных тратСмотреть фотографии
15:45
Сельские ДК в Волгоградской области хотят освободить от налога на прибыльСмотреть фотографии
15:27
Вооруженный обрезом мужчина гулял по поселку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Счет шел на минуты: медики спасли 2-летнего ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:10
Майнинговую ферму накрыли в подвале жилого дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газаСмотреть фотографии
13:49
Успел позвонить сыну: в Волгограде спасают пенсионера с ножевыми ранениямиСмотреть фотографии
13:18
В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»Смотреть фотографии
13:14
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:2Смотреть фотографии
13:01
Все по плану: ерики Волгоградской области наполнят за 195,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 годуСмотреть фотографии
12:45
Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»Смотреть фотографии
11:59
Свет в конце туннеля?: число заболевших коронавирусом в Волгоградской области резко снизилосьСмотреть фотографии
11:35
«Если бы попали в голову, было бы плохо»: неизвестные расстреляли автомобиль курьера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после зверского убийства хаскиСмотреть фотографии
11:00
Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 