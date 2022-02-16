Полезно знать 16.02.2022 20:49
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16.02.2022 20:49
Сильный туман и гололед прогнозируют синоптики в Волгоградской области ночью и утром, 17 февраля. Однако уже к полудню жителей региона порадует солнечная и теплая погода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Так, ночью будет дуть южный и юго-восточный ветер 4-9 м/с. До утра температура воздуха прогнозируется -2…-7, местами при прояснении до -15 градусов по Цельсию. Но уже днем на смену холоду придет тепло - в южных районах Волгограда синоптики обещают до 7 градусов тепла. Ветер прогнозируется того же направления скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Осадков в регионе не ожидается.
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