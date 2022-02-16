Общество

«Будь готов»: 100-летие пионерии в Волгоградской области отметят без бюджетных трат

Общество 16.02.2022 16:12
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16.02.2022 16:12


Депутаты Волгоградской областной думы начали подготовку к 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», проект постановления о праздновании этой круглой даты направлен в профильный комитет облдумы. Авторами документа стала группа депутатов, среди которых главный коммунист региона и руководитель думской фракции КПРФ Тамара Головачева. 
Так, согласно проекту документа, планируется провести работу по подготовке проекта обращения Южно-Российской Парламентской Ассоциации к Госдуме РФ по вопросу изменения условий назначения страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим деятельность в качестве вожатых, старших вожатых и методистов образовательных организаций.
Помимо этого, народные избранники предлагают с помощью местных СМИ донести до жителей историю становления и развития пионерского движения в Волгоградской области и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня детские общественные объединения региона.
Все эти мероприятия, как отмечено в документах, не потребуют дополнительных расходов областного бюджета.
Справка.
100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации исполнится 19 мая 2022 года. Массовая детская организация была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. Сначала в пионеры принимали преимущественно детей рабочих и крестьян от 10 до 14 лет, а затем в них брали всех советских школьников. Вступивший в организацию на линейке приносил клятву пионера, затем ему повязывали красный галстук и вручали значок, на котором был изображен Владимир Ленин на фоне звезды и горящего костра и надпись «Будь готов». В соответствии с положением об организации, целью пионерской организации было — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. 

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