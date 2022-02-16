Все по плану: ерики Волгоградской области наполнят за 195,5 млн рублей









Пять ериков в заповедной зоне природного парка Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области расчистят за 195,5 миллиона рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» объявило электронные аукционы по поиску подрядчиков для выполнения работ на ериках Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев в Среднеахтубинском районе.

Самый крупный контракт с начальной стоимостью 121,5 миллиона рублей будет заключен по расчистке ерика Сухой Каширин протяженностью 14,76 км. Из них 2,7 км предстоит расчистить от донных отложений. Для их размещения отведут более 23 га территории. В процессе расчистки будут сформированы откосы и временные перемычки в русле ерика. Специализированной организации предстоит также провести компенсационное лесовостановление, причем для этого предстоит вручную размечать территорию, копать ямы, высаживать саженцы и другую растительность, поливать ее и удобрять. Всего предстоит высадить 8,5 тысячи деревьев. Срок окончания работ на ерике Сухой Каширин - 15 декабря 2023 года.













Общая протяженность ериков Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев составляет 23,43 км. Водные объекты углубят, очистят от донных отложений, сухой растительности и камыша, а также мусора и валежника. Компенсационные посадки и работы по лесовосстановлению здесь скромнее - всего 2,9 тысячи деревьев.





В облкомприроды пояснили, что работы по восстановлению проходимости ериков в 2022 году были запланированы. Также в планах – продолжить строительство пяти водопропускных сооружений, начатое в 2021 году, и вывести технику на 11 новых объектов. В Волго-Ахтубинской пойме уже возведены 22 таких сооружения, которые удерживают воду в природном парке после половодья.





Ранее сообщалось, что в Волгоградской области работы по расчистке водоемов в Волго-Ахтубинской пойме, а также ликвидации свалок сопровождались криминальными скандалами. В основном они были связаны с ООО «Гринлайт», которое получило десятки многомиллионных контрактов в Волгоградской области и попалось на хищении бюджетных средств. В настоящее время осужден руководитель «Гринлайта» Александр Фирсов. Уголовное дело в отношении технического директора этой компании Михаила Калонкина рассматривается в Центральном районном суде Волгограда.



