Полезно знать 15.02.2022 20:44
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15.02.2022 20:44
Туман и изморозь прогнозируют синоптики в Волгоградской области в ночью и утром среды, 16 февраля. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах региона возможны небольшие осадки. Ночью ветра почти не будет, днем поднимется юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с. Ночью по области возможны морозы до -16º, днем в южных районах Волгоградской области потеплеет до +6º. В Волгограде прогнозируется ветер того же направления скоростью 3-8 м/с, преимущественно без осадков, ночью -7...-9º; днем +1...+3º.
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