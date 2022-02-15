В Волгограде школьница попала в больницу из-за перцового баллончика





Ссора двух одноклассниц в школе №10 в Центральном районе Волгограда закончилась распылением перцового баллончика и госпитализацией 15-летней девочки. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавшую школьницу доставили в городскую клиническую больницу №1 с ожогом конъюнктивы, но вскоре отпустили домой – госпитализация не понадобилась.

Инцидент произошел накануне днем между уроками в одном из учебных кабинетов. Между девочками 15 и 16 лет возник конфликт, и в это время одна из них брызнула перцовым баллончиком в лицо своей оппонентке. Обе школьницы раньше не попадали в поле зрения инспекторов ПДН. В правоохранительных органах устанавливают все обстоятельства произошедшего.