Под Волгоградом слепили самого толстого снеговика











В Среднеахтубинском районе Волгоградской области слепили самого большого снеговика в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», окружность нижней части тела снежной фигуры – 5 метров 60 см, высота – 2 метра, длина морковки – 32 сантиметра, а общий вес снеговика составляет около 1 тонны. Шею снеговика согревает шарф двухметровой шарф из специальной овечьей шерсти, а голову украшает незамерзающая роза и пластиковое ведро. Снеговика назвали Негрустинка. У Негрустинки есть и друг – кот по кличке Рыжий Бентли, который любит сидеть у приятеля на животе.

Негрустинка и Бентли передают привет всем волгоградцам из Сахарного замка, который находится в хуторе с одноименным названием под Волгоградом. И желают не грустить и тем более - не болеть, ведь скоро весна.