Общество

Волгоградская область поднялась на два пункта в рейтинге качества жизни регионов

Общество 14.02.2022 08:17
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14.02.2022 08:17


Волгоградская область в рейтинге качества жизни регионов по итогам 2021 года заняла 42-ое место с показателем 48,2 балла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, в 2020 году регион занимал 44-ое место (45,7 балла). Среди субъектов ЮФО Астраханская область расположилась на 62-ом месте (42,2 балла), Ростовская - на 14-ом (58,8 балла).
Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Качество жизни в столице России, в частности, оценено в 80,2 балла. Среди аутсайдеров — Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Тыва. Например, Тыва набрала в рейтинге всего 19,1 балла. 
Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе и был рассчитан рейтинговый балл, учитывающий уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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