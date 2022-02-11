«Открытие Инвестиции» запустили проект с Андреем Бурковским в роли инвестора





«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») запустили экспериментальный медийный проект с участием звезды российского театра и кино Андрея Бурковского.

Что ждет начинающего инвестора на пути к финансовым вершинам? С какими трудностями ему предстоит столкнуться? Можно ли, не имея опыта торговли ценными бумагами, добиться положительных финансовых результатов? На эти вопросы ответит проект-эксперимент, подготовленный «Открытие Инвестиции».

Героем нового проекта стал Андрей Бурковский, хорошо знакомый зрителям по фильмам и сериалам «Солнечная линия», «Смертельные иллюзии», «Медиатор», «Звоните ДиКаприо», «Ёлки» и многим другим.

На этот раз Андрей сыграет непривычную для себя роль инвестора и трейдера. Его задача — научиться работать с ценными бумагами и получать прибыль от своих вложений.

Интрига нового проекта будет закручиваться по мере освоения Андреем Бурковским тонкостей инвестирования. В теоретической части герой эксперимента изучит видеокурсы в мобильном приложении «Обучение инвестициям», познакомится с механизмом работы фондового рынка, принципами анализа бумаг, формирования портфеля и воспользуется услугами тренера по инвестированию.

Для чистоты эксперимента в практической части исключены какие-либо подсказки со стороны экспертов — принимать решения и совершать сделки Андрей будет самостоятельно.

Специалисты «Открытие Инвестиции» убеждены, что любой человек, начав «с нуля», может научиться эффективно управлять своими средствами, инвестируя на бирже. Удастся ли подтвердить этот тезис, станет известно через год при подведении итогов эксперимента.

По условиям проекта Андрей Бурковский будет регулярно рассказывать о своем опыте в Instagram и на других медийных ресурсах, включая официальные аккаунты «Открытие Инвестиции» (Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube, Telegram). Кроме того, запланировано участие актера в совместных онлайн и оффлайн-мероприятиях.

«Уверены, что наш новый спецпроект обратит на себя широкое внимание — артистизм Андрея Бурковского и его обаяние помогут показать доступность финансовых услуг и продуктов, раскрыть их эффективность. Приятно, что Андрей заинтересовался инвестициями и охотно принял наше предложение попробовать себя в необычной роли. Мы, со своей стороны, окажем ему всяческую поддержку в изучении принципов биржевой торговли. Поможем Андрею Бурковскому и его аудитории стать по-настоящему осознанными инвесторами», — говорит генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.