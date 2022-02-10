Губернатор Волгоградской области отменил ношение перчаток для продавцов

Напомним, обязательное ношение перчаток в общественных местах гражданами было отменено в марте прошлого года. Врачи заявляли, что использование этого вида индивидуальной защиты приводит к дерматитам и другим кожным заболеваниям.
Общество 10.02.2022 15:01
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10.02.2022 15:01
Напомним, обязательное ношение перчаток в общественных местах гражданами было отменено в марте прошлого года. Врачи заявляли, что использование этого вида индивидуальной защиты приводит к дерматитам и другим кожным заболеваниям.
Ряд изменений внесен в постановление губернатора о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, больше не действуют рекомендации по использованию гражданами перчаток. Также отменяется обязанность носить перчатки продавцам в магазинах, осуществляющих розничную торговлю.Кроме того, работодателей освободили от обязанности оказывать содействие работникам из числа иностранных граждан, прибывших для работы на территорию региона, и не допускать их на работу в период соблюдения ими режима самоизоляции. От работодателей не будут требовать предоставлять информацию в Роспотребнадзор обо всех контактах заболевшего и проводить дезинфекцию на его рабочем месте.
Напомним, обязательное ношение перчаток в общественных местах гражданами было отменено в марте прошлого года. Врачи заявляли, что использование этого вида индивидуальной защиты приводит к дерматитам и другим кожным заболеваниям.
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