Губернатор Волгоградской области отменил ношение перчаток для продавцов





Ряд изменений внесен в постановление губернатора о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, больше не действуют рекомендации по использованию гражданами перчаток. Также отменяется обязанность носить перчатки продавцам в магазинах, осуществляющих розничную торговлю.

Кроме того, работодателей освободили от обязанности оказывать содействие работникам из числа иностранных граждан, прибывших для работы на территорию региона, и не допускать их на работу в период соблюдения ими режима самоизоляции. От работодателей не будут требовать предоставлять информацию в Роспотребнадзор обо всех контактах заболевшего и проводить дезинфекцию на его рабочем месте.Напомним, обязательное ношение перчаток в общественных местах гражданами было отменено в марте прошлого года. Врачи заявляли, что использование этого вида индивидуальной защиты приводит к дерматитам и другим кожным заболеваниям.