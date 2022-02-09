Общество

«Бери зонтик раньше, чем промокнешь»: прогноз погоды на 9 февраля в Волгограде

Общество 09.02.2022 07:43
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09.02.2022 07:43


Небольшие осадки в виде дождя со снегом прогнозируют синоптики в Волгограде сегодня,  9 февраля – горожанам советуем запастись зонтами перед выходом на улицу. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются метель, туман, гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью обещают южный и юго-восточный ветер –  4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура воздуха до утра продержится от -5 до 0 градусов по Цельсию. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать до 14 м/с. Но будет тепло - около 2-3 градусов тепла. 

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