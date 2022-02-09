



Небольшие осадки в виде дождя со снегом прогнозируют синоптики в Волгограде сегодня, 9 февраля – горожанам советуем запастись зонтами перед выходом на улицу. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются метель, туман, гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью обещают южный и юго-восточный ветер – 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура воздуха до утра продержится от -5 до 0 градусов по Цельсию. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать до 14 м/с. Но будет тепло - около 2-3 градусов тепла.



