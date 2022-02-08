В Волгограде утвержден предмет охраны пожарной каланчи с гербом Царицына





Утвержден предмет охраны исторического здания пожарной каланчи на улице Коммунистической в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В документе прописаны 12 позиций, которые являются предметами охраны объекта культурного наследия регионального значения "Пожарная часть "Общество Труд". В это перечень вошли местоположение и градостроительные характеристики объекта, объемно-пространственная композиция сложного двухэтажного здания с каланчей и смотровой площадкой. А также крыша, композиционные решения и архитектурное оформление фасадов, материалы и характер обработки фасадов, конструктивные элементы здания и архитектурно-художественное оформление интерьеров. Подробно описан каждый элемент пожарной каланчи. Так, к примеру, на юго-восточном фасаде предметом охраны являются цоколь, проемы ворот, группы из оконных и дверных проемов с лучковыми перемычками, межэтажная профилированная бровка по всему фасаду здания, "бриллиантовый руст", представляющий собой профилированные арочные наличники с лепным декоративным элементом в верхней части и свешивающимися декоративными элементами. В обширном перечне исторических элементов указан герб Царицына и цифры "1897" на фризе ризалита.





На фото вид здания до реставрации

Ценность представляет кирпичная кладка стен и облицовка цоколя блоками известняка. Внутри пожарной каланчи элементами предметами охраны стали колонны, несущие конструкции, ограждения лестницы, потолочные карнизы, рамочные наличники дверных и арочных проемов и др.

Царицынская пожарная каланча на улице Коммунистической, 5 построена в конце XIX века и представляет собой объект культурного наследия регионального значения. В 2019 году в пожарной каланче была проведена реконструкция и капитальный ремонт. Здание адаптировали для областного краеведческого музея. Сейчас здесь проводятся экскурсии на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на центр города.

Фото администрации Волгоградской области и ИА "Высота 102"