На Гремячинском ГОКе установили символ шахтерского труда





«ЕвроХим-ВолгаКалий» почтил заслуги коллектива работников подземного комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината установкой необычного памятного знака.

В качестве символа тяжелого шахтерского труда была выбрана погрузочно-доставочная машина. Надежность, мощность, высокая производительность, универсальность, способность успешно выполнять большой, по объему и разнообразию задач, круг работ – эта проходческая техника как ничто другое воплощает качества, которыми славится команда горнорабочих рудника Гремячинского ГОКа.

Идею установки необычного памятника выдвинули руководители предприятия. Проходческий агрегат, отслуживший свой срок в выработках рудника, подняли на поверхность и, после покраски и необходимой обработки, ПДМ водрузили на постамент. Теперь, на заслуженном отдыхе, машина продолжит почетную службу в качестве знака огромного уважения и признательности за достижения в проходке выработок рудника Гремячинского ГОКа, символа выносливости и упорства в достижении цели, присущих представителям шахтерской профессии.

У предприятия есть все основания гордиться достижениями работников. Возведение нового калийного предприятия «ЕвроХима» в Котельниковском районе Волгоградской области стало уникальным прецедентом, и, построив в степи современный горно-обогатительный комбинат, команда сотрудников совершила невозможное и воплотила в жизнь то, что казалось несбыточной мечтой.

Этому грандиозному проектуотдали все свое упорство, энергию, силы тысячи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия». Особый вклад в строительство предприятия внесли проходчики и другие работники подземного комплекса. За их плечами - серьезная большая работа, и каждым из горнорабочихгордитсяне только свой участок или бригада, но и весь Гремячинский горно-обогатительный комбинат.

«Мы понимаем, что предприятие не простое, и мы сделали только первый шаг в освоении месторождения, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Но уже сейчас у нас есть все основания для гордости нашими работниками и их трудовыми успехами, нашей сплоченностью в достижении общей цели».

Сейчас в руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается проходка выработок.И необычный монумент шахтерского труда всегда будет напоминать коллективу о значимости производственных свершений, вдохновлять на новые достижения.



