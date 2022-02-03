



Круглосуточная «Служба-122» в Волгоградской области планирует в этом году запустить голосового помощника на основе искусственного интеллекта. Это позволит пациенту с симптомами ОРВИ самостоятельно оформить вызов врача на дом без ожидания ответа оператора колл-центра. Об этом сообщил председатель регионального комитета информационных технологий Алексей Кидалов в ходе выездного совещания в «Службе-122» , которое провел губернатор Андрей Бочаров.

«В ближайшее время мы планируем также ввести сервис смс-информирования, работа ведется совместно с комитетом здравоохранения», – добавил Кидалов. Благодаря этому пациенты смогут получать сообщения с уведомлением о времени выхода медицинского работника к ним домой, проведения телемедицинской консультации либо обзвона.

Напомним, «Служба-122», созданная для помощи жителям в условиях пандемии коронавируса, по решению губернатора перешла на круглосуточный режим работы с 31 января. Она объединила колл-центры, организованные в Волгоградской области в 2020 и 2021 годах, и сегодня включает 387 рабочих мест. В службе работают посменно почти 2 тысячи специалистов, которые записывают жителей на прием в поликлинику, оформляют вызовы врача на дом, консультируют по вопросам плановой медпомощи и лекарственного обеспечения.

Все рабочие места специалистов подключены к региональной медицинской информационной системе – вся информация о позвонившем пациенте автоматически передается в поликлиники. Оператор в дальнейшем отслеживает маршрутизацию этой информации и контролирует ее. Ежедневно в «Службу-122» поступают до 5 тысяч звонков – это почти в два раза больше, чем в пик волны пандемии. В самые загруженные часы – с 08.00 до 11.00 – число обращений на одного оператора возрастает до 40 в час.