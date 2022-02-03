Общество

Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» почтили подвиги героев Сталинградской битвы

Общество 03.02.2022 09:45
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03.02.2022 09:45


В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» от имени всего коллектива предприятия возложили цветы к памятнику «Слава павшим героям» и почтили память жертвам Великой Отечественной войны. 
Затем молодые котельниковцы навестили ныне здравствующих участников Сталинградской битвы. Чтобы защитить уважаемых представителей героического старшего поколения от коронавирусной инфекции, ребята отказались от личных встреч и не смогли, как раньше пожать ветеранам руки и побеседовать. Волонтеры приехали к каждому ветерану, передали благодарность, пожелания здоровья и долголетия и подарки от своего предприятия родственникам воинов Сталинграда. 
«Героизм и отвага, которые проявило легендарное поколение Великой Отечественной войны, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому мы, молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия», не устанем благодарить наших дорогих ветеранов, кланяться их мужеству и самоотверженности», - отметил молодой специалист и волонтер Илья Серов.

Активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» работают в тесном контакте с местными властями, обеспечивая городу поддержку и содействие в реализации гражданских инициатив и активном развитии патриотического проекта «Котельниково - земля героев».
Котельниковская земля героев внесла бесспорный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В тяжелых боях под Котельниково ковалось начало трудной победы в Сталинградском сражении - коренного перелома в Великой Отечественной войне и полного уничтожения фашистов.
Гордость за подвиги прадедов, стремление сохранить память о героизме воинов-фронтовиков и тружеников тыла стали основой создания народного движения «Котельниково – Земля Героев». 
Активные и неравнодушные жители Котельниково при поддержке градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» воплощают программу социальных преобразований, направленных на передачу в поколениях исторических, духовных и культурных ценностей своего края.
В числе инициаторов движения «Котельниково – земля героев» - молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе «ЕвроХим-ВолгаКалий». Молодежь опекает ветеранов, благоустраивает воинские захоронения и памятные места.
Молодое поколение минерально-химической компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко успешно воплощает в жизнь приоритеты корпоративной политики, направленные на природосбережение и повышение качества жизни населения в городах присутствия. Достижения добровольцев «ЕвроХима» уже отмечены как лучшие региональные программы в рамках Нацпроектов и Целей устойчивого развития ООН.
Кроме того, за активную реализацию практик корпоративного волонтерства и программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах Совет молодых специалистов компании стал лауреатом Международной премии #МыВместе, проводимой при поддержке Президента России.

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