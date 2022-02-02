Пассажирский автобус сбил пешехода в Волгограде

Происшествия 02.02.2022 10:18
0
02.02.2022 10:18
Дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса "Волгабас" произошло накануне днем в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 57-летний водитель автобуса, который двигался по бульвару 30-летия Победы, совершил наезд на 35-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
Реклама
В Волгограде компания девушек на легковушке врезалась в столб02.02.2022 10:30
Происшествия 02.02.2022 10:30
«Я вас не боюсь!»: под Волгоградом сельский глава заявил в полицию об угрозах расправы01.02.2022 13:50
Происшествия 01.02.2022 13:50
Виртуальная путана выманила у волгоградского водителя крупную сумму01.02.2022 12:00
Происшествия 01.02.2022 12:00
В Волжском в ДТП с маршруткой №111 покалечился пожилой водитель семерки01.02.2022 10:58
Происшествия 01.02.2022 10:58
На скользкой трассе под Волгоградом разбились четыре автомобиля01.02.2022 10:24
Происшествия 01.02.2022 10:24
В Волгограде пьяный водитель после погони оказал сопротивление полиции31.01.2022 16:45
Происшествия 31.01.2022 16:45
Волгоградская медсестра в стрессе отправила аферистам 2 миллиона31.01.2022 15:18
Происшествия 31.01.2022 15:18
Сосулька чуть не убила посетительницу салона красоты в Волгограде31.01.2022 14:27
Происшествия 31.01.2022 14:27
В Волжском машина без водителя наехала на пенсионерку31.01.2022 10:49
Происшествия 31.01.2022 10:49
Легковушка влетела в «КамАЗ» на трассе в Волгоградской области31.01.2022 10:27
Происшествия 31.01.2022 10:27
Иномарка протаранила остановку в центре Волгограда30.01.2022 14:06
Происшествия 30.01.2022 14:06
Пенсионер погиб в сгоревшем гараже в Волгограде30.01.2022 13:17
Происшествия 30.01.2022 13:17
«Справлял нужду при полицейских»: в Урюпинске адвокат устроил массовую аварию30.01.2022 12:28
Происшествия 30.01.2022 12:28
В Волгоградской области второй месяц разыскивают 83-летнюю бабушку30.01.2022 09:18
Происшествия 30.01.2022 09:18
Маневр молодого водителя отправил фуру в кювет под Волгоградом29.01.2022 10:02
Происшествия 29.01.2022 10:02
Реклама