Экономика

Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

Экономика 01.02.2022 15:08 Новости компаний
0
01.02.2022 15:08 Новости компаний


Как сообщает пресс-служба Сбербанка, средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.
 «Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особоенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой, — отмечает Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка, — с момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года - в месяц Сбер выдавал более 5 тыс. кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило ещё большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке».  
«Домклик», сервис недвижимости от СберБанка, также проанализировал выдачи семейной ипотеки после снижения ставки. Так, за месяц банк выдал 7,5 тысячи таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд. рублей, что на 15,6 млрд. руб. больше чем в среднем в месяц с начала 2021 года. 
Напомним, что по программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
01.02.2022 15:23
Экономика 01.02.2022 15:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2022 14:35
Экономика 01.02.2022 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2022 14:16
Экономика 01.02.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2022 12:44
Экономика 01.02.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2022 12:43
Экономика 01.02.2022 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2022 10:26
Экономика 01.02.2022 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.01.2022 15:50
Экономика 31.01.2022 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.01.2022 12:22
Экономика 31.01.2022 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.01.2022 11:06
Экономика 31.01.2022 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.01.2022 09:36
Экономика 31.01.2022 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2022 19:42
Экономика 30.01.2022 19:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.01.2022 11:10
Экономика 30.01.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2022 11:32
Экономика 29.01.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2022 08:48
Экономика 29.01.2022 08:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2022 16:33
Экономика 28.01.2022 16:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:32
Только спокойствие: волгоградский врач объяснила, кому грозит госпитализация с "омикроном"Смотреть фотографии
19:58
Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
"Мама умирала неделю на глазах врачей": в волгоградской больнице пенсионерка с перитонитом не дождалась помощиСмотреть фотографии
18:49
Организаторы забега в Волгограде объяснили решение сделать его платнымСмотреть фотографии
18:23
В Волгоградской области 27 школ вышли с карантинаСмотреть фотографии
17:14
В больнице Фишера в Волжском затопило пост медицинской сестры (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В школе под Волгоградом рассказали истории о погибших в Сталинградской битве доблестных воинахСмотреть фотографии
16:14
Генерал МВД вернулся в ВолгоградСмотреть фотографии
15:52
Дополнительные койки для детей с ковидом развернули в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Спрашивали – отвечаем: как будет проиндексировано пособие при рождении ребенка с учетом инфляцииСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде новостройка едва не утонула в фекалиях из-за мобильникаСмотреть фотографии
14:12
УФСБ рассекретило новые сведения о войсках противника в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде стартует строительство четвертой школы-тысячникаСмотреть фотографии
13:50
«Я вас не боюсь!»: под Волгоградом сельский глава заявил в полицию об угрозах расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Первый этап объездной дороги вокруг Волгограда готов на 34%Смотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области стремительно выросло число госпитализированных с COVIDСмотреть фотографии
12:00
Виртуальная путана выманила у волгоградского водителя крупную суммуСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 9%Смотреть фотографии
11:31
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамидыСмотреть фотографии
11:19
Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в оврагСмотреть фотографии
10:58
В Волжском в ДТП с маршруткой №111 покалечился пожилой водитель семеркиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
На скользкой трассе под Волгоградом разбились четыре автомобиляСмотреть фотографии
10:13
«СОГАЗ-Мед»: вакцинация – заслон на пути «омикрона»Смотреть фотографии
10:06
Волгоградских дворников мобилизовали на борьбу с гололедицейСмотреть фотографии
09:51
Воспитанники Волгоградского кадетского корпуса вспоминают подвиги героев войныСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области более 70% заявок на догазификацию подано через портал Единого оператора газификацииСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области чиновники закрылись от непривитыхСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде умер известный врач-хирургСмотреть фотографии
20:06
«Умная новостройка»: видеонаблюдение на страже спокойствия жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 