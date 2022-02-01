В Волгоградской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 9%

Здравоохранение 01.02.2022 11:46
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01.02.2022 11:46
В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 9%. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, на прошлой неделе за медицинской помощью с симптомами острого респираторного заболевания обратились на 63% больше жителей, чем на предыдущей неделе. Доля случаев гриппа в структуре заболевших составляет 0,02%.
По результатам мониторинга за респираторными вирусами наблюдается совместная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, аденовируса, риновируса, COVID-19) и вируса гриппа типа А/H3N2, пояснили в ведомстве.
Решения о полной приостановке образовательного процесса в связи с заболеваемостью ОРВИ обучающихся на прошлой неделе были приняты в 76 школах области или 8% от их общего числа. Частично приостановлены занятия в 447 классах 108 школ, в 20 классах 7-ми школ-интернатов, в 27-ми группах 12-ти детских садов, в группе одного колледжа и в 33 группах одного волгоградского вуза.
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