Экономика

Артем Алешкин возглавил розничный блок банка «Открытие»

Экономика 01.02.2022 10:26
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01.02.2022 10:26


Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка «Открытие» назначен Артем Алешкин.
В новой должности Артем будет отвечать за укрепление позиций банка «Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.
Артем Алешкин родился 26 января 1980 года в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую Государственную Экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».
Артем имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002 - 2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации. 
Осенью 2021 года присоединился к команде банка «Открытие» в должности заместителя руководителя розничного блока.

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