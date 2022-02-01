Артем Алешкин возглавил розничный блок банка «Открытие»

Экономика 01.02.2022 10:26
0
01.02.2022 10:26
Старшим вице-президентом, руководителем розничного бизнеса банка «Открытие» назначен Артем Алешкин.
В новой должности Артем будет отвечать за укрепление позиций банка «Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы, повышение эффективности розничного бизнеса и рост активной клиентской базы.
Артем Алешкин родился 26 января 1980 года в Самаре. В 2002 году окончил Самарскую Государственную Экономическую академию по специальности «Финансы и кредит».
Артем имеет 20-летний опыт работы в российском банковском бизнесе. В 2002 - 2007 годах работал в Русфинанс Банке, где прошел путь от стажера управления продаж до начальника регионального управления. Отвечал за развитие региональной сети и управление продажами по России. В 2007 году перешел в Банк Хоум Кредит на должность заместителя директора департамента банковской сети. Затем возглавлял департамент развития и управления бизнесом и департамент розничного бизнеса. Последние 6 лет занимал должность заместителя председателя правления банка, курируя развитие розничных продуктов, цифровые каналы продаж, CRM, и маркетинговые коммуникации.
Осенью 2021 года присоединился к команде банка «Открытие» в должности заместителя руководителя розничного блока.
Реклама
Банк «Открытие» предоставил 7,6 млрд рублей для реконструкции Петербургского нефтяного терминала01.02.2022 12:44
Экономика 01.02.2022 12:44
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента01.02.2022 12:43
Экономика 01.02.2022 12:43
Сбербанк в Волгограде выдал очередной кредитный транш на строительство жилого комплекса URBN с применением эскроу31.01.2022 15:50
Экономика 31.01.2022 15:50
Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников — подтверждение операций «второй рукой»31.01.2022 12:22
Экономика 31.01.2022 12:22
ВТБ: россияне увеличили онлайн-активность в январе31.01.2022 11:06
Экономика 31.01.2022 11:06
В удаленных населенных пунктах Волгоградской области востребованы сервисы Сбербанка по снятию наличных и оплаты коммунальных услуг31.01.2022 09:36
Экономика 31.01.2022 09:36
Долги по зарплате выросли в Волгоградской области30.01.2022 19:42
Экономика 30.01.2022 19:42
Продовольственная инфляция замедлилась в Волгоградской области30.01.2022 11:10
Экономика 30.01.2022 11:10
В Волгоградской области на копейку подешевел бензин марки АИ-9529.01.2022 11:32
Экономика 29.01.2022 11:32
Самый низкий прожиточный минимум для детей в ЮФО установлен в Волгоградской области29.01.2022 08:48
Экономика 29.01.2022 08:48
Программа рефинансирования кредитов банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам 2021 года28.01.2022 16:33
Экономика 28.01.2022 16:33
ВТБ Лизинг: спрос на лизинг электромобилей вырос в 2 раза в 2021 году28.01.2022 15:05
Экономика 28.01.2022 15:05
Волгоградский алюминиевый завод подводит итоги производственной деятельности28.01.2022 12:07
Экономика 28.01.2022 12:07
В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн28.01.2022 11:52
Экономика 28.01.2022 11:52
Банк «Открытие»: ФРС спешит приступить к повышению ставки28.01.2022 09:26
Экономика 28.01.2022 09:26
Реклама