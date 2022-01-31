Для романтиков и влюбленных: неожиданное знакомство с Виллой София в Волго-Ахтубинской пойме

Полезно знать 31.01.2022 17:43
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31.01.2022 17:43
Многие из нас ищут новых путешествий и впечатлений, и в последнее время пытаются открыть для себя новые места для романтического отдыха. Внёсшая корректировки для любителей дальних поездок пандемия заставляет делать это в родном регионе.
Ещё летом, по пути в Лебяжью Поляну, журналисты «Высоты 102» заметили белый дом среди виноградников. Очень романтичная картинка: что-то из окрестностей французского Дижона… и в получасе езды от Волгограда и Волжского.
Довольно часто реальность не оправдывает наших ожиданий, однако на днях, вновь проезжая здесь, корреспонденты решились зайти в гости. Именно зимой: проехать мимо впечатляющей виллы в снежном наряде было невозможно. И что удивительно, встретила нас дама…. в белом. Хорошее начало, да?
Все оказалось, как мы и представляли – осенью здесь собирают урожай винограда, а на цокольном этаже виллы расположена винодельня. Какая винодельня без ресторана? Их здесь два – один в здании виллы, второй – на территории усадьбы, на берегу собственного озера. Здесь очень атмосферно даже зимой, и можно представить, как волшебно летом – с видом на виноградники, озеро и дубовую рощу…
Как рассказали нам владельцы усадьбы, их представления и мечты о романтичном отдыхе уже претворяются в жизнь. «К нам часто приезжают гости – для фотосессий, детских праздников, проведения свадеб и банкетов, на фестиваль сбора урожая. И уже в феврале для желающих задержаться здесь подольше мы откроем 14 комфортабельных гостиничных номеров. В планах – дальнейшее благоустройство территории и строительство двух бассейнов для детей и взрослых», - поделился руководитель виллы Владимир Ведмедь.
Пообщавшись с хозяевами усадьбы, которые любезно провели для нас экскурсию, стало очевидно, что у волгоградцев и волжан появилась еще одна прекрасная возможность отличного загородного отдыха с прогулками по пойме и возможностью прикоснуться к традициям виноградарства, виноделия и агротуризма в собственном регионе.
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