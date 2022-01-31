Происшествия 31.01.2022 16:45
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31.01.2022 16:45
Наряд ДПС в Кировском районе Волгограда после преследования задержал нетрезвого 28-летнего водителя. Как сообщили в УМВД города, мужчина, управляющий автомобилем Volkswagen, не отреагировал на просьбу полицейских об остановке и предпринял попытку скрыться, нарушая правила дорожного движения. На высокой скорости он преодолел несколько километров по городской магистрали, заехал в частный сектор, где бросил машину и хотел убежать. В ходе задержания он оказал сопротивление полицейским. Инцидент произошел накануне вечером. Нарушителя доставили в отдел полиции, где составили в отношении него протоколы по фактам грубого нарушения ПДД и неповиновения законному требованию сотрудника полиции. Материалы также направлены в следственные органы Следственного комитета для проведения процессуальной проверки по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
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