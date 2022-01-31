Экономика

Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников — подтверждение операций «второй рукой»

Экономика 31.01.2022 12:22 Новости компаний
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31.01.2022 12:22 Новости компаний


Сбер объявляет о создании сервиса проверки операций близкого. Эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России.
Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек.
Предоставляемая банком услугаявляется надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод.
Новый сервис разработанс учетом предложений наших клиентов, которые хотели бы таким образом обезопасить своих близких и пожилых родственников от действий мошенников.
Сервис абсолютно безопасен для клиента. Во-первых, помощники идентифицированы банком и известны ему. Во-вторых, помощник не вправе инициировать операции за клиента, он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.
Подключить услугу можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого требуется согласие и клиента, и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.
Станислав Кузнецов,заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Защита средств клиентов является абсолютным приоритетом для Сбера, который максимально помогает и снабжает своих клиентов необходимыми для этого инструментами. Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств – и логичная, и оправданная мера.Тандем ʺклиент+помощникʺ будет чувствовать себя значительно увереннее в сложных финансовых ситуациях, когда дополнительная трезвая оценка действий позволит избежать печальных последствий». 

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