Общество

Владелица лайки выплатит 372 тысячи пострадавшему от укусов собаки волгоградскому почтальону

Общество 29.01.2022 16:30
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29.01.2022 16:30


Почтальон в Волгограде, которая во время работы подверглась нападению домашней лайки, взыскала с владелицы животного более 372 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, хозяйка собаки обжаловала решение. Женщина утверждала, что ее действия не являются умышленными, а компенсация морального вреда в сумме 300 тысяч рублей сильно завышена. Однако решение оставлено в силе.
Отметим, что изначально почтальон просила взыскать с хозяйки животного материальный ущерб в размере 1 миллиона рублей, а также расходы на лечение и упущенный заработок. 
Судом установлено, что 13 января 2021 года женщина разносила почтовую корреспонденцию в Краснооктябрьском районе Волгограда, где на нее напала лайка. В результате почтальона госпитализировали в больницу с множественными укусами и травмами. Особенно пострадала левая рука, которой почтальон закрывалась от атакующей ее собаки. Женщина провела в больнице две недели, а потом еще очень долго находилась на амбулаторном лечении. Ей потребовалась длительная реабилитация. Полное восстановление, по заключению специалистов, не представляется возможным.
Суд встал на сторону пострадавшей. Согласно законодательству, выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается. Исключением является, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного на праве собственности или ином законном основании. О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
В данном случае нападение на женщину произошло, когда она проходила мимо домовладения, где находилось агрессивное животное. Хозяйка в это время чистила у калитки снег, дверь была открыта. Лайка сорвалась с цепи, выскочила на улицу и вцепилась зубами в руку почтальона. Владелица животного пыталась удержать собаку, схватила ее за ошейник, но он слетел. Лайка повалила почтальона на снег и стала кусать за разные части тела. Женщина потеряла сознание и очнулась в чужом доме, когда ей оказывали помощь врачи «скорой», которые прибыли по вызову хозяйки агрессивной собаки. 


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