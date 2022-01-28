Общество

Больше 1000 тонн реагентов рассыпали по дорогам Волгограда за одну ночь

Общество 28.01.2022 15:51
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28.01.2022 15:51


За 12 часов с 19.00 27 января до 07.00 сегодняшнего дня муниципальные дорожно-коммунальные службы израсходовали более 1 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы обработать дороги Волгограда во время ночного снегопада. По основным городским магистралям дорожники прошлись дважды, к утру они закончили отсыпку соединительных проездов и второстепенных улиц, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Благодаря предпринятым мерам горожане утром смогли беспрепятственно добраться до работы несмотря на то, что всю ночь шёл снег. «Со двора еле выехал, буксовал, но дальше нормально доехал, хотя вчера вечером, когда снег только пошел, полос не было видно на дороге», – рассказал волгоградец Дмитрий К.
Днем дорогами Волгограда занялась следующая смена коммунальщиков, чтобы окончательно убрать второстепенные улицы. Чтобы не мешать работе дорожников, в мэрии просят водителей соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и торможения и не бросать машины у обочины.

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