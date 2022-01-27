Волгоградца оштрафуют за отказ пустить в квартиру газовика





На жителя Волгограда возбуждено дело об административном правонарушении за отказ пустить в квартиру сотрудника специализированной организации. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, собственник одной из квартир дома №18 на ул. Танеева заключил договор с АО «Волгоградгоргаз» на обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Однако при проведении очередных работ собственник не обеспечил допуск сотрудника в квартиру, несмотря на заранее отправленное уведомление.

Стоит отметить, что ответственность по ч.3 ст.9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.



