Житель Волгоградской области погиб в своей постели

Происшествия 26.01.2022 10:56
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26.01.2022 10:56
В Волгоградской области мужчина погиб в своей постели из-за отравления угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в Новоаннинске. Спасатели выехали на пожар в одном из частных домов по улице Леваневского в седьмом часу вечера. В доме горели домашние вещи на площади 3 кв.м. Хотя пожар быстро потушили, без жертв на обошлось. В доме нашли тело 59-летнего хозяина. По предварительной версии, мужчина курил в своей постели, отчего загорелся матрас. Хозяин задохнулся угарным газом.
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