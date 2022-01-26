Экономика

ВТБ планирует обновить 40% банкоматов до конца 2023 года

Экономика 26.01.2022 09:35 Новости компаний
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26.01.2022 09:35 Новости компаний


ВТБ приступил к масштабному обновлению сети устройств самообслуживания. В течение ближайших двух лет банк планирует заменить 6 тыс. банкоматов – 40% всей сети. Благодаря этому клиенты смогут получать услуги в банкоматах быстрее, а доступный функционал устройств расширится.
В 2022-2023 гг. ВТБ планирует обновить по 3 тыс. банкоматов в год по всей России.  Одновременно с этим ВТБ проанализирует востребованность АТМ в текущих локациях и при необходимости точечно изменит их местоположение для повышения удобства и доступности для клиентов.
В результате изменений в 2022 году средний возраст банкомата в сети ВТБ снизится до 5 лет, а в 2023 году – до 4 лет. Это повысит скорость отклика ATM и позволит клиентам быстрее получать необходимые услуги.
«Банкоматы остаются одним из самых востребованных каналов взаимодействия клиента с банком. При этом их роль во многом меняется, отражая тренды на цифровизацию и самообслуживание. Клиенты активно используют банкоматы для внесения и снятия наличных не только с «пластика», но и с цифровых карт, а также для оформления розничных продуктов, переводов по СБП. Модернизация сети ATM повысит скорость обслуживания по этим операциям, а также создаст технологическую базу для внедрения новых digital-сервисов», — прокомментировал начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.
Эксперт ВТБ подчеркнул, что программа обновления предусматривает замену устройств в 79 регионах России: «Во многих городах и небольших населенных пунктах банкоматы сохраняют высокую социальную значимость, и нам важно обеспечить их быструю и бесперебойную работу для клиентов ВТБ и банков-партнеров. По нашим прогнозам, это позволит ВТБ стать лидером по удовлетворенности пользователей банкоматов».
На сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей самообслуживания, которая насчитывает порядка 15 тыс. устройств более чем в 1,5 тыс. населенных пунктов. В 2021 году банк запустил технологию бесконтактного снятия и внесения наличных в банкоматах, в том числе с цифровых карт.

 

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