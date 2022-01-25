Экономика 25.01.2022 15:56 Новости компаний
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25.01.2022 15:56 Новости компаний
«Открытие Капитал» (100% дочерняя структура банка «Открытие») реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования с ООО «Сатурн - Управление активами» по приобретению 37 объектов коммерческой недвижимости. Структура сделки предполагает заключение долгосрочных договоров аренды приобретаемых объектов. «Открытие Капитал» планирует дальнейшее содействие росту портфеля недвижимости и акционерной стоимости ООО «Сатурн - Управление активами».
Генеральный директор «Открытие капитала», вице-президента банка «Открытие» Тимур Хамраев: «Наша задача не только предоставлять дополнительный источник финансирования своим партнерам, но и инвестировать в привлекательные проекты с высокой потенциальной доходностью».
«Для нас сотрудничество с банком «Открытие» важный шаг к еще более динамичному развитию бизнеса, позволяющий упрочить позиции на рынке. Мы продолжим искать новые рыночные возможности для наращивания портфеля качественных активов в сфере торговой недвижимости», — комментирует Михаил Князев, генеральный директор «Сатурн – Управление активами».
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