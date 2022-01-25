Полезно знать 25.01.2022 13:34
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25.01.2022 13:34
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» создает уникальный корпоративный «Музей не мусора». По сути, это будет центр экообразования и просвещения в сфере обращения с ТКО, призванный популяризировать их раздельный сбор (РСО).
В настоящее время уже начата активная работа по созданию музея – оформлена первая витрина будущей экспозиции, составленная из экспонатов, найденных на участке сортировки регоператора в Кировском районе Волгограда. Здесь расположились предметы военных лет и быта советских времен, выброшенных людьми как мусор. Например, фолиант избранных сочинений Ивана Гончарова 1948 года издания, контейнер для минометных снарядов, цевье от винтовки, стартовый пистолет, пулеметные ленты, закаточная машинка для консервации, чемодан, серп, приемник Selga 1963 года выпуска и др. Витрина будет пополняться, о каждом экспонате планируется рассказывать подробнее в специальной рубрике в социальных сетях регионального оператора. Кроме того, информация о предметах зашифрована в QR-кодах на специальных этикетках.
Также на площадке центра появятся инфо-витрины об истории и второй жизни отходов, способах их утилизации и ликвидации, о вторичных материальных ресурсах (ВМР). Здесь можно будет воочию увидеть, как происходит переработка, какая продукция получается на промежуточном этапе и что в итоге производится из повторно использованного сырья (пластика, бумаги, жести и др.). Особое место будет отведено опасным отходам: батарейкам, ртутным лампам и т.д.
Для волгоградцев и гостей города вход и знакомство с музейными экспозициями будет свободным, для школьников и студентов планируется проводить тематические экскурсионные программы и практические исследовательские занятия.
Цель создания музея – формирование экологического мышления и устойчивой привычки к РСО. Граждане и, в первую очередь, дети должны понимать, почему нужно снижать потребление и, соответственно, количество ежедневно образовываемых отходов, зачем их нужно сортировать дома и как будет организован раздельный сбор в Волгоградском регионе в ближайшее время.
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