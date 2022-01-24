В Волгограде на залившем дорогу водопроводе устранили течь

Общество 24.01.2022 20:39
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24.01.2022 20:39
Бригада компании «Концессии водоснабжения» ликвидировала аварию на прохудившемся водопроводе по улице Автотранспортная в Волгограде, которую из-за порыва заливало несколько дней. Ремонт трубопровода осложнялся его большим диаметром и высоким давлением в нем, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Подача воды всем абонентам осуществляется в штатном режиме.
Напомним, ранее информагентство сообщало об аварии на трубопроводе, из-за которой дорога на улице Автотранспортная в Ворошиловском районе превратилась в ледяное месиво. По словам местных жителей, проехать по улице можно было с огромным трудом, из-за чего образовывались большие заторы. О том, кто расчистит кашу изо льда и снега после коммунальной аварии, не сообщается.
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