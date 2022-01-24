Экономика

Аграрии Волгоградской области готовятся к весенним полевым работам и планируют работу на год

Экономика 24.01.2022 13:48
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24.01.2022 13:48


В Волгоградской области идет подготовка к началу весенних полевых работ. Как сообщает региональный Комитет сельского хозяйства, в этом году яровыми культурами планируется засеять свыше 1,4 млн га. Кроме того, весной необходимо подкормить озимые посевы, площадь которых в текущем сезоне максимальная за всю историю региона – 1,66 млн га.
В этом году внести на поля предстоит свыше 110 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Волгоградская область входит в число лидеров по объемам внесения удобрений на единицу площади. Вместе с тем растут урожаи: в прошлом году сборы ячменя выросли в 2,8 раза, кукурузы – на 30%, подсолнечника – на 25% по сравнению с предыдущим периодом. По намолоту зерна регион на третьем месте в ЮФО, уступая лишь Краснодарскому краю и Ростовской области.
Для обеспечения поставок минеральных удобрений в регионе сформирован перечень региональных дистрибьюторов. Одна из первых в этом списке - компания «ФосАгро-Ставрополь», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). По словам директора компании Андрея Тихонова, сегодня «ФосАгро-Ставрополь» нацелена в первую очередь на стопроцентное выполнение плана по поставкам продукции аграриям под весенний сев, а также планирование подкормок и осеннего внесения.
«Наша задача не только в том, чтобы своевременно и в нужном количестве обеспечить сельхозтоваропроизводителей, но предложить им наиболее эффективное индивидуальное решение: как при минимуме затрат максимально раскрыть потенциал полевых культур, – рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.
Директор волгоградского офиса компании Дмитрий Ченцов добавил, что «ФосАгро-Ставрополь» ежегодно проводит в регионе масштабную опытную работу по оценке эффективности применения минеральных удобрений под различные типы культур, на всех типах волгоградских почв и в разных погодных условиях. В этом участвуют специалисты агрохимической службы, ученые Волгоградского аграрного университета, холдинги и фермерские хозяйства. В текущем году опыты будут заложены на самых значимых для региона культурах: овощных, зерновых, технических. Специалисты оценят влияние на урожай как сочетаний традиционных гранулированных марок минеральных удобрений, так и эффективность жидких комплексных удобрений и инновационных марок с микроэлементами в одной грануле.
Высокое значение минерального питания ранее отмечал замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов, называя его «основополагающим фактором» в растениеводстве. «Основным партнером по приобретению минеральных удобрений является сеть «ФосАгро-Регион», что дает аграриям стабильность, возможность рассчитывать ресурсы и строить планы», – подчеркнул Василий Иванов.
«Волгоградская область – регион острозасушливый, здесь резко-континентальный климат, большие перепады температур. Так было всегда, а в последнее время ситуация только усугубляется, – рассказал Анатолий Холод, старший научный сотрудник Центра инновационных технологий в системе точного и органического земледелия НИИ перспективных исследований и инноваций в АПК ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ.В таких условиях для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур необходимо оптимизировать пищевой и водный режимы почв. Важнейшим инструментом при этом остается оросительная мелиорация, способствующая эффективному использованию минеральных удобрений. В настоящее время в Центре ведутся исследования по линейке минеральных удобрений ФосАгро. Освоение полученных результатов в аграрном секторе помогает сельхозпредприятиям региона оптимизировать минеральное питание и получить высокий результат».
«Мы много лет сотрудничаем с компанией «ФосАгро-Ставрополь», применяем их удобрения в производстве и, кроме того, ведем совместную работу по апробации новых систем минерального питания, – рассказал Николай Абросимов, старший агроном одного из крупнейших в регионе сельхозпредприятий «Гелио-Пакс».Мы работаем по технологии ноутил, для нас важно выработать подходящий алгоритм применения удобрений и найти наиболее эффективные марки. Компания помогает в этом, применительно для каждой культуры».
Как рассказал представитель сельхозпредприятия, озимые посевы в настоящее время в хорошем состоянии, в настоящее время «Гелио-Пакс» готовится к старту полевых работ и приобретает аммофос и аммиачную селитру для весенних подкормок и ярового сева. 
«Удобрения ФосАгро имеют хорошее качество, это важно, так как без них невозможно получить урожай в наших условиях, – сообщил Николай Абросимов.Полезна и услуга агросопровождения: с учетом рекомендаций агрономической службы «ФосАгро-Ставрополь» по итогам опытов мы можем корректировать свою производственную систему». 
Совместную работу по апробации систем минерального питания продолжит в текущем году и представитель фермерского хозяйства Алексей Исаев, который увеличил площадь озимых посевов. Развитие сотрудничества с КФХ – одно из важных направлений работы «ФосАгро-Ставрополь» в регионе. 
По итогам 2021 года Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области направила благодарственное письмо в адрес директора компании Андрея Тихонова. В нем председатель правления областной АККОР Владимир Струк выразил «ФосАгро-Ставрополь» признательность за «значимый вклад в реализацию потенциала агропромышленного комплекса региона и поддержку инициатив аграриев в развитии технологичности производства».

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