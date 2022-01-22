Эпичное столкновение трех внедорожников в Волгограде попало на видео











Три внедорожника, в том числе люксовый Mercedes-Benz GLK, столкнулись сегодня днем возле театра «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Несмотря на силу удара, чудом обошлось без пострадавших, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz GLK выехал на перекресток проспекта Металлургов с малого проспекта и не уступил дорогу второму внедорожнику. В результате Suzuki Grand Vitara врезался в Mercedes – от удара его закрутило на проезжей части и отбросило на третий остановившийся на своей полосе внедорожник. Японская иномарка по инерции выкатилась на тротуар проспекта Металлургов, едва не задев пешехода.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.